di Maria Luce Schillaci

Franca Saveri ha vinto la sfida. Ha 76 anni e sta per aprire un nuovo supermercato, un nuovo Eurospin all’interno del centro commerciale ‘Le Fontane’ a Terni, tra Fontana di Polo e Campomaggiore. Alle sfide Franca ci è abituata, difatti per lei quello che sta per inaugurare è il terzo supermercato. L’imprenditrice ha un legame particolare con il noto marchio della grande distribuzione con cui lavora dal 1995, quando aprì un punto Eurospin a San Gemini per poi spostarsi a Terni dove attualmente gestisce altri due supermercati, in via Sant’Agape, alle spalle del teatro Verdi, e il punto vendita con affiliazione in via Eugenio Chiesa.

Il taglio del nastro del nuovo Eurospin a Le Fontane si terrà giovedì 4 settembre alle ore 9 e vedrà la presenza delle autorità cittadine, il vescovo Soddu, il sindaco e il vice sindaco, il presidente di Confcommercio e il direttore di Confartigianato. Una forte emozione per Franca a cui, nonostante sia abituata a lavorare sodo, non mancano grinta, passione e forza di volontà: «Ho un’età avanzata – spiega – e volevo che il lavoro che conduco come gestore di Eurospin continuasse anche con soci più giovani».

Nuova occupazione e assunzioni, con l’economia cittadina che gira anche grazie a persone come Franca: «A lavorare saremo in dieci così come, nel complesso, anche per gli altri due. Insieme a me ci sono infatti due giovani soci, Gianluca Petigliani e Alberto Mascherucci». La superficie del nuovo Eurospin si estende su circa 600 metri quadrati complessivi per la vendita, una zona gastronomia e un piccolo magazzino. Prevista anche un’area giochi per bambini.

L’apertura del nuovo supermercato serve senza dubbio anche a ridare linfa a una struttura come Le Fontane, in sofferenza da qualche anno dopo la chiusura di alcuni negozi. «I timori non mancano mai – dice Franca – però io vedo che la gente risponde molto bene ed Eurospin sta crescendo, puntando anche su cose nuove come il biologico. Io – rimarca – ci ho sempre creduto e continuo a crederci».