di S.F.

Il tribunale dei minorenni – 8 aprile 2025 – ha imposto il «collocamento urgente in comunità educativa a cura del servizio sociale affidatario» e per il Comune di Terni c’è un altro corposo esborso per ciò che concerne l’inserimento dei minori nelle strutture residenziali. L’importo complessivo per due anni è quantificato in 95.160 euro.

L’ok è per 732 giorni – per un costo di 130 euro al giorno – ed a firmare è la dirigente al welfare Donatella Accardo. Il giovanissimo va così in una comunità educativi gestita dall’associazione Nuova Vita onlus dopo che è stato constatato «lo stato di abbandono morale e materiale del minore». Con tanto di apertura di un fascicolo a tutela da parte della procura ternana. A metà settembre è stato stabilito l’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale.