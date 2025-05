Ulteriore novità nell’ambito dell’iter per il nuovo stadio della Ternana legato alla realizzazione della casa di cura privata. A renderla nota è la stessa società di via della Bardesca.

NUOVA CONCESSIONE ‘PONTE’ DEL LIBERATI, VIA LIBERA IN COMMISSIONE

C’è l’affidamento dell’incarico a PwC Italia nel ruolo di advisor: «Si inserisce – sottolinea la Ternana – nel percorso già tracciato da Stadium Spa, la società costituita per guidare il progetto, e prevede un supporto specialistico in qualità di financial advisor, con competenze multidisciplinari anche in ambito fiscale, legale e di governance progettuale. PwC Italia supporterà in qualità di partner strategico e operativo per le attività di strutturazione finanziaria del progetto volte a garantire un impianto sostenibile e competitivo sul lungo termine. Grazie al coinvolgimento di PwC Italia, sono già attivi i primi contatti con investitori istituzionali e soggetti finanziatori di primaria importanza, tra cui l’Icsc (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), a conferma della solidità e dell’interesse concreto che il progetto sta suscitando nel panorama nazionale e internazionale».

Stefano e Maurizio D’Alessandro puntualizzano che «l’accordo con PwC rappresenta un passo determinante per la realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile, al servizio della Ternana, della sua tifoseria e della città. Il coinvolgimento di un partner di eccellenza consolida la credibilità del progetto e ci consente di affrontare con la massima solidità le prossime fasi operative». L’iter prosegue.