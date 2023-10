Terni: ‘nuovo’ MET. Sabato l’inaugurazione

Ora c’è anche la data ufficiale – sabato 21 ottobre alle ore 18 – per la riapertura di un locale ‘storico’ qual è il MET, in piazza Tacito a Terni. Tante le novitò dopo un’estate di lavori e di lavoro: «In primo luogo – spiega una nota del locale – la completa ristrutturazione delle sale interne, con nuovi banconi, una nuova disposizione degli spazi, nuovi arredi e attrezzature per bar e cucina. Cambierà, in particolare, la sala vini che diventa a tutti gli effetti un ristorante con una sua identità e un nome evocativo: La luna». Ai soci fondatori Francesco Copparoni e Claudio Sidoti si aggiunge David Di Mei che lavorerà in cucina, portando con sé l’esperienza stellata del ‘Four Seasons’ di San Domenico di Taormina, insieme allo chef Claudio Sidoti. Al bar e alla cantina dei vini una squadra rinnovata che gioca sull’esperienza del ‘vecchio oste’, Andrea Barbaccia ‘Barbino’, e sull’abilità del nuovo barman. «Come e più che in passato, proporremo iniziative culturali, musica, serate all’insegna della cucina di qualità, degustazioni di vini di alto livello, senza mai dimenticare la tradizione ternana a cominciare dal pampepato, con il nostro concorso diventato ormai irrinunciabile e per il Natale ternano».

