Terni, nuova vita per il Met. Con giovane chef protagonista

di S.F.

Cessazione dell’attività commerciale al civico 1 di via Armellini, in centro a Terni, istanza depositata al Suape martedì. Fine della storia per uno dei locali più conosciuti in città, il Met Bistrò? Tutt’altro. Entro il mese di ottobre è programmata la ripartenza.

Ripartenza in arrivo



Da luglio è in corso una ristrutturazione/restyling generale del locale – la prima del genere dal debutto di oltre dieci anni fa – e l’atto odierno è propedeutico alla riapertura con novità. Vale a dire l’ingresso di nuovi soci – ora sono quattro in tutto, la proprietà è rimasta la stessa – rispetto alla compagine originaria: spazio anche ad un giovane chef, il 25enne David Di Mei, e un’area ad hoc per un ristorante. Nuova vita in vista.