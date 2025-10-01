di S.F.

Non necessità di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la proposta del piano attuativo che, come obiettivo, ha la realizzazione di un palazzo residenziale a borgo Rivo. C’è il via libera della Regione Umbria in seguito alla trasmissione dei documenti da parte del Comune. Da definire l’altezza.

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA SUL PIANO ATTUATIVO A BORGO RIVO

Il piano attuativo può andare avanti. Seppur con un focus particolare: «Per quanto riguarda l’altezza proposta (nove piani, oltre il piano pilotis e l’eventuale decimo piano per la premialità) dovrà essere verificato l’inserimento dell’edificio rispetto ai fabbricati esistenti sia lungo Via del Rivo, sia rispetto ai punti di visuale dal parco pubblico a Sud dell’area d’intervento. In ogni caso l’edificio non dovrà superare le altezze degli edifici esistenti ed il Comune dovrà verificare l’eventuale applicazione dell’articolo 51 della legge regionale 1/2015 oltre che il rispetto della distanza dai fabbricati, dalle strade e dai confini», viene specificato. C’è anche altro.

IL TENTATIVO DELLA BONUS IMMOBILIARE SRL A BORGO RIVO

Per quel che concerne gli aspetti paesaggistici, viste le altezze previste, la Regione «chiede nelle fasi progettuali di poter garantire la permanenza dei varchi e delle viste dalle strade verso la veduta della conca». Nell’area di intervento al momento ci sono edifici abbandonati da anni ed il comparto ha una superficie complessiva di 1.382 metri quadrati: 73 sono di proprietà pubblica, i restanti privati. La proposta prevede inoltre «la realizzazione di una ‘piazzetta’ pubblica sul lato di Via del Rivo con alberature di alto fusto, su cui si attestano anche i parcheggi pubblici. È prevista anche la realizzazione di un percorso pedonale per consentire l’accesso al parco pubblico a sud dell’area». Vedremo come si svilupperà la vicenda.