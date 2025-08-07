di S.F.

Possibile movimento in arrivo a borgo Rivo, a Terni, a pochi passi da piazza della Meridiana. Il dirigente Claudio Bedini ha firmato la trasmissione della documentazione alla Regione Umbria per la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, la Valutazione ambientale strategica: il mirino è su un nuovo edificio residenziale.

Ciò avviene, da prassi, perché una ditta – in questo caso la Bonus Immobiliare srl, già protagonista dell’intervento alla rotatoria tra via Battisti e via Borsi – ha proposto un piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione dell’edificio residenziale a borgo Rivo, nella via a ridosso di piazza della Meridiana. Dove attualmente, all’inizio del tratto interessato dall’intervento, ci sono alcune strutture vecchie ed in stato non proprio ideale. Si parla dunque di ristrutturazione urbanistica in base all’articolo 60 delle norme tecniche di attuazione.

In sintesi si sottopone preventivamente la proposta di piano all’applicazione delle procedure di Vas per «la verifica dei suoi possibili impatti sull’ambiente». Con trasmissione alla Regione del rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas firmato dagli architetti Luciano Baldi e Paola Margheriti. A seguire l’iter in prima battuta è il responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Antonino Cuzzucoli.