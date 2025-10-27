Si è conclusa con un podio – secondo posto in gara2 – la stagione 2025 della baby pilota ternana Viola Catallo, di scena grazie al padre-manager Alessandro della Ac4 Racing Team. Per lei pronto il salto di categoria.

La giovanissima, dopo i risultati ottenuti in stagione, nel 2026 passerà dai primi passi alla categoria juniorA in una doppia competizione. Il trofeo ‘Marco Simoncelli’ e il campionato italiano velocità (Civ). «Non sappiamo ancora da chi sarà seguita, si sono affacciati in molti vedendo le sue potenzialità. Viola è l’unica pilota che gareggia insieme ai maschi», ricorda il padre Alessandro. In arrivo la ‘promozione’.