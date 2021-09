Terni, open day aneurisma aortico: via alle prenotazioni

Al via da lunedì la possibilità di prenotarsi per l’open day del prossimo 29 settembre (ore 10-18) dedicato all’aneurisma aortico addominale che si terrà anche all’ospedale Santa Maria di Terni. L’evento è organizzato a livello nazionale dalla fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e si pone l’obiettivo di proporre corretta informazione, prevenzione e diagnosi precoce della patologia vascolare. Da lunedì è, quindi, possibile prenotarsi per le seguenti prestazioni: visita vascolare con ecodoppler dell’aorta addominale in soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, telefonando al numero di telefono 0744.205555, dal 20 al 25 settembre dalle 14 alle 16 (escluso sabato e festivi). Le visite si svolgeranno all’ambulatorio numero 3 al piano terra presso i poliambulatori, con il coinvolgimento del reparto di chirurgia vascolare diretto dal dottor Fiore Ferilli.

Condividi questo articolo su