Terni, operaio trovato con l’hashish patteggia 1 anno e 4 mesi

Ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, di fronte al giudice Biancamaria Bertan, l’operaio 39enne ternano arrestato ad inizio novembre, in via Murri, dagli agenti della III sezione della squadra Mobile di Terni. Difeso dall’avvocato Lorenzo Filippetti, il 39enne era stato fermato e trovato in possesso di quasi un chilo di hashish. All’arresto avevano fatto seguito i domiciliari: misura confermata dal tribunale di Terni anche a seguito del patteggiamento, ma con la concessione – chiesta dal legale difensore – di una ‘finestra’ oraria per consentire all’operaio di potersi recare al lavoro. Pm titolare del fascicolo è Giulia Bisello.

