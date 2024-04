Terni: operato di tumore alla prostata, ringrazia l’Urologia. «Reparto eccellente»

lettera firmata

È con piacere che scrivo questa lettera di ringraziamento dedicata a tutto il reparto di urologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Un reparto presso il quale mi sono ritrovato sfortunatamente a dover soggiornare dopo la diagnosi di tumore alla prostata. Nella sfortuna sono riuscito a trovare, presso il reparto di urologia di Terni, altissime professionalità quali il direttore del reparto, dottor Alberto Pansadoro, e tutta la sua equipe che mi ha seguito durante la mia degenza.

Sono stato operato in chirurgia robotica alla prostata e la mattina dopo l’intervento già potevo alzarmi, muovermi e riprendere a mangiare. Un intervento di elevata complessità per il quale dopo appena tre giorni dall’intervento ho potuto già essere dimesso in buone condizioni generali di salute. Per questo il mio plauso va a tutta l’equipe che mi ha curato e a tutto il personale infermieristico che mi ha seguito attentamente, non solo con perizia ma anche con calore ed umanità, non facendomi mai mancare una parola di conforto. Quello che ho trovato infatti, e ho piacere di riportare, è non solo l’abilità tecnica e chirurgica ma anche le qualità umane di tutto il personale che mi ha aiutato ad attraversare un momento così difficile.

Il giorno dopo l’intervento il dottor Pansadoro mi ha infatti detto che gli esami erano nella norma, che l’operazione era andata bene e che sarei stato dimesso a breve: tutto ciò sarebbe stato solo un brutto ricordo. Pertanto mi sembra doveroso scrivere queste righe per sottolineare come nell’ospedale di Terni esistano reparto di eccellenza come urologia e per fare i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il personale del reparto: grazie, grazie, grazie.