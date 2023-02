Terni: ora c’è l’occhio elettronico sulla degradata via San Nicandro. «Bene ma serve di più»

di Fra.Tor.

Il gruppo di vandali che ha passato la notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio dando fuoco a tutto ciò che gli capitava a tiro nelle vie del centro di Terni, ha colpito anche la piazzetta di via San Nicandro. Un’area già al centro di forti polemiche da parte dei residenti che lamentano «atti vandalici, vetri rotti, urla, droga, alcol, sesso all’aperto», da parte di una banda di ragazzini, per la maggior parte minorenni.

Vandali in azione

«Capiamo bene – esclamano i residenti – quello che hanno provato gli esercenti del centro quando lunedì mattina si sono ritrovati cassonetti, tende e carrelli incendiati davanti alle loro attività commerciali. Questo è quello che, oltre a quella notte, noi viviamo di continuo. Lunedì mattina, in piazzetta, anche noi abbiamo trovato resti di materiale incendiato, questo ci fa pensare ad un collegamento con gli altri atti di vandalismo scoperti poi in altre zone del centro cittadino. Ma ripetiamo, noi purtroppo siamo abituati, a questo e a molto altro».

La videosorveglianza

I residenti ricordano di aver chiesto «più volte l’intervento delle forze dell’ordine e al Comune di Terni l’istallazione di videocamere di sorveglianza. Ringraziamo le forze dell’ordine perché abbiamo notato che, soprattutto negli ultimi mesi, sono molto più presenti con controlli in diverse ore del giorno e della notte, ma soprattutto ringraziamo il Comune che giovedì ha finalmente installato nella piazzetta una videocamera di sorveglianza per la tutela ambientale in materia di abbandono dei rifiuti. Purtroppo, però, questo non basta a nostro avviso, perché non ‘coprendo’ l’intera piazza permette a questi ‘furbetti’ di agire comunque indisturbati». L’assessore comunale alla polizia Locale Giovanna Scarcia fa sapere che «con l’installazione della fototrappola, che fa parte di una programmazione più ampia e che viene rivista man mano che ci arrivano segnalazioni da diverse aree cittadine, è una prima risposta alle richieste dei residenti. Un primo passo che rappresenta già di per sé un deterrente. Ma quella rimane una zona da noi attenzionata perché il degrado deve essere arginato e proseguiamo con la valutazione dei prossimi interventi che fanno anche loro parte di una programmazione più ampia che richiede dei tempi».

