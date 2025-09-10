Sono state presentate ufficialmente mercoledì, presso il liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni, guidato dalla professoressa Luciana Leonelli, le squadre maschili e femminili che parteciperanno alle prossime finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche di orienteering (a Varese) e badminton (a Montesilvano). Presenti i professori Lorenzo Bertinelli (coordinatore) e Antonella Ghinassi dell’Ufficio scolastico regionale – Reparto educazione fisica e sport (il team di lavoro comprende anche Gabriele Alfano), i ragazzi che prenderanno parte alle competizioni e i docenti che li seguono: Nadia Tanfani, Anna Barbino, Marco Toderi, senza dimenticare il lavoro condotto dal professor Mario Gambini.

«Per voi ragazzi – ha detto il professor Bertinelli, che coordina il Reparto educazione fisica e sport dell’Usr – è una bella emozione e una responsabilità. Non capita ogni anno di partecipare ad eventi come questi e sono sicuro che il vostro impegno sarà massimo». Circa la disciplina del tennistavolo, il coordinatore ha espresso «dispiacere per la mancata partecipazione dei licei Angeloni di Terni che avevano conquistato l’accesso alla finale nazionale, motivato dalla presenza dei ragazzi a competizioni internazionali». Alle finali sono ora attesi gli atleti dell’ITT ‘Da Vinci’ di Foligno, per il maschile, e dell’istituto omnicomprensivo ‘Salvatorelli-Moneta’ di Marsciano per il femminile.

Di seguito le rappresentative, composte tutte da studenti e studentesse del liceo ‘Donatelli’ di Terni (ad eccezione dell’orienteering femminile che vede anche una studentessa del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni). Orienteering maschile: Gianmarco PIleri, Nicola Vitaloni, Tommaso Di Bartolomeo. Orienteering femminile: Francesca Maria Sebastiani, Micol Bergamotto, Benedetta Proietti, Maria Chiara Valentina Di Sabatino (liceo ‘Metelli). Badminton maschile: Matteo Mastriforti, Lorenzo Colasanti, Niccolò Pelini, Elia Selvetti. Badminton femminile: Francesca Maria Sebastiani, Chiara Silvestri, Agnese Fiocchetti, Paola Gerini.