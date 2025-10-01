Inconveniente e disagi per la viabilità nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo Terni-Orte, chiuso temporaneamente al traffico a causa di una perdita d’olio.

Lo stop ha riguardato entrambe le direzioni in considerazione del fatto che, nel tratto interessato, c’è un doppio senso di circolazione per un cantiere. In azione la polizia Stradale, coordinata dalla dirigente Adalgisa Quaranta: uscite obbligatorie ad Amelia per chi è diretto a sud ed a Narni/Montoro per chi va verso nord. La perdita ha coinvolto un autoarticolato che trasportava rifiuti.