Terni, pacco ‘sequestrato’: ormai da un mese e mezzo

E siamo quasi ad un mese e mezzo di vana attesa. Era il 29 luglio quando Claudio Zerbo, un cittadino che nei giorni scorsi ha denunciato la propria odissea attraverso umbriaOn.it, spediva un pacco destinato a Milano, a seguito di una vendita di materiale modellistico online, utilizzando l’accettatore automatico InPost di via Campofregoso, a Terni. Da qel giorno però il pacco non si è mosso dal macchinario, ciò a causa di alcuni problemi tecnici sin qui mai risolti. Ed ora a parlare è lo stesso Zerbo, esasperato dall’attesa a cui nessuno – tranne Poste Italiane che in qualche modo si è interessata al caso – sembra voler dare una risposta o una soluzione.