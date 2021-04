Padel a Terni, novità in arrivo per Piediluco

di S.F.

Padel sempre più in voga e Terni, così come nel resto d’Italia, negli ultimi anni ha visto un forte sviluppo tra incremento di giocatori e nuove strutture, anche in aree periferiche. In tal senso è in arrivo un’ulteriore novità per gli amanti di quest’attività: avviata la procedura – istanza di autorizzazione con iter ordinario – per la trasformazione di un vecchio campo da tennis esistente a Piediluco in uno per il padel. A capo della progettazione c’è l’ingegnere Sandro Corradi.

IPOTESI PADEL ANCHE A GABELLETTA

L’ADDIO A STEFANO PROIETTI, L’INVENTORE’ DEL PADEL A TERNI

Le intenzioni

In sostanza l’obiettivo è la ‘riconversione’ del campo esistente da tennis all’interno del centro sportivo in località ‘I Quadri’ di Piediluco, a pochi passi dal campeggio e dalla piscina in viale della Pace tra i Popoli. La zona è particolare a livello paesaggistico e dunque l’iter richiede una serie di autorizzazioni per poter procedere: c’è già il via libera con prescrizioni dalla commissione comunale per la qualità per la qualità architettonica ed il paesaggio. Viene indicato – tra i vari punti – che i «punti i vista del quadro naturale protetto non appaiono sostanzialmente violati». L’area è di proprietà del Comune e la società che ha tecnicamente presentato l’istanza è la G.l.a.s. consulting Sas: l’obiettivo è chiudere il cerchio per l’inizio dell’estate.