Terni, ‘restyling’ Fabrizi di Gabelletta: si studia ipotesi padel

L’aggiudicazione c’è stata già da mesi e la convenzione per l’affidamento pluriennale è stata firmata. Ora ultime valutazioni progettuali e attesa per l’avvio dei lavori: al Mirko Fabrizi di Gabelletta, a Terni, per ora si procede con la manutenzione ordinaria in vista degli interventi di ‘restyling’ previsti. Si guarda anche ad altri sport per valorizzare l’area.

Protagonista il raggruppamento composto dall’Ssd Sporting Terni srl e l’Asd Accademia Calcio, vincitrici del bando del Comune. In primis ci sarà il rifacimento del terreno di gioco – attualmente in terra battuta – in erba sintetica, per il resto ci sono valutazioni in via di sviluppo: «Speriamo sia pronto per la prossima stagione», commenta il presidente dello Sporting Maurizio Gambino. «Stiamo vedendo se ci sono spazi per inserire campi di padel all’interno del progetto, non è una certezza. Inoltre c’è il campo polifunzionale e anche in questo c’è una verifica per capire se c’è chance di realizzare qualcosa per basket o pallavolo». Per ora si sta procedendo con operazioni propedeutiche: «Stiamo ripulendo e facendo manutenzione, l’impianto è praticamente fermo da mesi a causa del Covid e non è semplice programmare».

In estate le due società si erano aggiudicate la gara con un rialzo del 101% e un progetto migliorativo da quasi 400 mila euro. A completare l’impianto sportivo, in passato utilizzato anche dalla Ternana per gli allenamenti, ci sono due campi più piccoli, tribune, servizi igienici e spogliatoi: «Li preserveremo perché saranno utilizzati quelli che avevamo», chiude Gambino su quest’ultimo aspetto.