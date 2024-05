Terni, padel in via Ippocrate: base d’asta da 123 mila euro, in arrivo l’affidamento

di S.F.

La validazione del progetto esecutivo risale allo scorso dicembre e ora si inizia. C’è l’avvio della procedura per l’affidamento legato alla realizzazione di un campo da padel – con servizi e sistemazioni esterne – in via Ippocrate, nella casa della polisportiva Boccaporco: c’è la firma del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. Si tratta del II stralcio della più complessiva opera di riqualificazione che, in passato, è scattata con la demolizione dell’ex bocciodromo.

IL PADEL IN VIA IPPOCRATE

La cifra

In sostanza è stato demandato al responsabile unico di progetto, il geometra con elevata qualificazione Stefano Fredduzzi, di avviare la procedura invitando a presentare offerta almeno a cinque operatori economici. L’aggiudicazione ci sarà con il criterio del minor prezzo e la base d’asta è fissata a quota 123 mila euro. Da ricordare che la richiesta originaria è della stessa Polisportiva Boccaporco – convenzione in scadenza al 31 dicembre 2024 con il Comune – ed è del maggio 2022: all’epoca erano previsti due campi da padel, ora ne è rimasto uno.