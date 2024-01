Terni, padel in via Ippocrate: via libera al progetto esecutivo. Vale 155 mila euro

di S.F.

Campo da padel – non più due come in origine – con spogliatoi e relativi servizi in via Ippocrate a Terni, c’è un ulteriore step. La giunta ha approvato il progetto esecutivo – il definitivo risale invece al 10 agosto 2022 – redatto dall’architetto Paola Barsotti per conto dell’Asd Polisportiva Boccaporco: l’impegno di spesa resta lo stesso del 2022, vale a dire poco più di 155 mila euro. Si tratta del II stralcio per la sistemazione generale dell’area dopo la demolizione del vecchio fabbricato perfezionato in passato.

La scadenza della convenzione

Nel maggio 2022 l’Asd chiese al Comune di muoversi velocemente per la realizzazione dei due campi da padel previsti in origine, poi il cambio in corso d’opera e l’ulteriore novità dell’8 novembre 2023: la Polisportiva Boccaporco ha confermato l’impegno assunto, ma solo per la progettazione esecutiva. Motivo? L’imminente scadenza della convenzione fissata al 31 dicembre 2024, fatto che non ha consentivo di assumere altri impegni economici. Il totale dei lavori è fissato a quota 116 mila euro. Se ne occupano in prima battuta il responsabile del procedimento Stefano Fredduzzi e il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.

Il passo indietro

Bene, ma cosa era previsto in origine? La Polisportiva Boccaporco aveva dato la propria disponibilità in origine per la progettazione esecutiva generale ed un contributo di spesa per la realizzazione diretta dei nuovi spogliatoi e l’ammodernamento di quelli esistenti per il tennis. Niente di tutto ciò a causa, come detto, della convenzione in scadenza e l’impossibile ammortamento dell’esborso. Si vedrà.