Un investimento da 832 mila euro dal 2023 al 2025 per la riqualificazione/ristrutturazione del palazzetto Di Vittorio di Terni. L’operazione è completata e venerdì sera c’è stata una sorta di debutto generale in occasione della sfida tra il Terni Volley e il San Giustino.

Tra il 2023 e il 2024 ristrutturazione del corpo principale e del campo di gioco per 657 mila euro (fondi regionali con i canoni idrici). Poi nei primi mesi del 2025 il nuovo impianto per il basket a soffitto per 40 mila euro (fondi comunali) e, infine, 135 mila euro per l’adeguamento normativo del blocco servizi e spogliatoi con fondi della Regione (con 15 mila euro di cofinanziamento comunale).

«Sempre più funzionale e riammodernato. Dopo i lavori strutturali, l’installazione dell’impianto basket, abbiamo provveduto a far sistemare interamente gli spogliatoi con l’obiettivo di trasformarlo in un impianto d’élite per la pratica di sport come il basket, la pallavolo ed il calcio a 5», le parole dell’assessore allo sport Marco Schenardi. Non è finita qua: «Per il 2026 contiamo di spendere altre 100 mila euro per la manutenzione straordinaria della tribuna spettatori e dell’unità di trattamento aria. Tutti i lavori sono stati progettati e diretti dall’ ufficio Riqualificazione e Rigenerazione Urbana che ringrazio per l’impegno prestato». Ora nel giro di poche centinaia di metri ci sono un bel po’ di impianti sportivi: Di Vittorio, il futuro palaGiansanti ed il PalaTerni. Senza dimenticare – è in capo alla Provincia – il rinnovato palaItt.