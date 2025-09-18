Ulteriore spesa per palazzo Primavera a Terni, di recente oggetto di un vasto intervento – in tre stralci – per la riqualificazione.

A richiedere la cifra, 21.594 euro, è stata la direzione dei servizi digitali-innovazione-cultura per una ragione. «Fornitura ed installazione di attrezzature tecniche riguardanti apparati luci, audio, video del rinnovato auditorium di palazzo Primavera». Ciò è possibile grazie al risultato di amministrazione 2024 e l’applicazione dell’avanzo vincolato.