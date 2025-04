di S.F.

Palazzo Primavera senza pace. O meglio, con costanti difficoltà nella prosecuzione della riqualificazione complessiva in più stralci. Ora di mezzo c’è una perdita di acqua.

I 71 MILA EURO PER IL TRATTAMENTO DEL PARQUET

Cosa è successo? Durante le verifiche del sistema antincendio – viene specificato in un documento – è emersa «una perdita di acqua nell’impianto di spegnimento antincendio presumibilmente in un tratto di tubazione compresa tra il gruppo di pressurizzazione e l’edificio». Non il massimo. Anche perché c’è necessità di muoversi in fretta.

IL SOPRALLUOGO DI INIZIO 2025

IL SOPRALLUOGO DELL’APRILE 2024

Palazzo Spada deve «riparare la perdita della rete antincendio in tempi brevi» e in questa fase «l’ufficio tecnico ha stimato i relativi costi presuntivamente in 4.300» euro. Ci ha pensato il Rup, l’architetto Carlo Fioretti, a farsi avanti con la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo per chiedere la disponibilità: c’è il via libera per un impegno di spesa complessivo che sfiora i 5 mila euro. I fondi arrivano da economie legate all’appalto affidato alla Siltronic srl di Trevi per l’efficientamento energetico e il miglioramento delle attrezzature.