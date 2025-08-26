Cittadini in campo a Papigno per abbellire il borgo. Debutta il contest ‘Vicoli tra luci e note’, lanciato dall’associazione Il Castello di Papigno per valorizzare il paese.

«Ogni partecipante potrà dare spazio alla propria creatività anche utilizzando materiale di recupero – spiega Melody Enehizena, neo presidente dell’associazione -, l’iniziativa punta ad abbellire il paese, dargli cura e valore». Il tema? ‘Vivere di canzoni’. Per l’abbellimento sono richiesti strumenti o decorazioni musicali e l’esposizione di luci gialle o bianche calde: «Ogni opera deve contenere un titolo».

Verrà premiato il balcone e l’ingresso più suggestivo e armonioso. La premiazione avverrà il 4 settembre alle 21 in via Belvedere: «La partecipazione è gratuita, per iscriversi c’è tempo fino al 31 agosto», viene sottolineato. Per info è possibile contattare il 328 7411451.