Terni, parcheggi gratis dopo le 16: «Atto per commercio e cittadini»

La giunta del Comune di Terni ha approvato mercoledì mattina tariffe agevolate e gratuite per i parcheggi nelle strisce blu cittadine. Si procederà tramite Terni Reti all’adozione di tali misure agevolate per il periodo dal 7 al 31 gennaio 2021: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20 mentre per l’intera giornata del sabato ha disposto la gratuità dei parcheggi a pagamento ubicati nel centro della città.

Lega soddisfatta

«Esprimiamo soddisfazione per il buon lavoro del sindaco e della giunta, che raccogliendo le proposte dei consiglieri comunali della Lega, ha deciso di andare incontro ai cittadini e ai commercianti Terni, riducendo drasticamente il costo dei parcheggi. Dal 7 Gennaio, e nelle tre settimane successive, nei giorni feriali dalle 16 in poi, e il sabato, per l’intera giornata, i parcheggi di superficie, contrassegnati dalle strisce blu, saranno tutti gratuiti», così la nota con cui il gruppo consiliare della Lega al Comune di Terni, plaude all’atto della giunta, che prevede la riduzione del costo, e in alcuni casi la gratuità, dei parcheggi blu. «Inoltre dal primo gennaio, verrà ridotta anche la tariffa minima per il parcheggio. Mentre fino ad oggi, per le soste di 30 minuti si pagavano 80 centesimi, adesso la tariffa è stata abbassata a 50 centesimi.

Incentivo agli acquisti in centro

«La Lega dimostra di essere attenta alle esigenze dei ternani e non è sorda al grido di allarme dei negozianti del centro. Grazie a questa delibera – continua la nota – che da il via a questa iniziativa, gli esercenti e più in generale, tutti gli abitanti di Terni, potranno avere un po’ di ristoro e sollievo. Un’azione tangibile, che, durante il periodo dei saldi, incentiverà gli acquisti nei negozi della nostra città, colpiti duramente da questo periodo pandemico. Siamo consapevoli delle tante difficoltà in cui versa il commercio locale ma ritenevamo questa proposta, un atto concreto di vicinanza a chi in questo momento, sta subendo più di altri la crisi e siamo molto soddisfatti che l’amministrazione di palazzo Spada l’abbia accolta. La Lega, grazie al proficuo confronto avuto con le associazioni e le rappresentanze dei cittadini, dimostra, ancora una volta, di preferire interventi concreti per migliorare davvero la vita dei cittadini, e in tal senso sempre si muoverà. Non ci interessano gli slogan o i facili likes sui social, amministrare la cosa pubblica significa agire per il bene comune, con buon senso e ragione, e noi da due anni e mezzo, lo stiamo facendo».