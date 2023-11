Terni, parco Cardeto: 22 mila euro per l’illuminazione del campo indoor tennis

di S.F.

Poco più di 20 mila euro per la fornitura più Iva ed incentivi. Il risultato è un affidamento da 22.699 euro a favore di una società di Castelnuovo di Subbiano (Arezzo): nuovo investimento per il parco ‘Bruno Galigani’ di Cardeto, a Terni. Motivo? Rendere più performante l’impianto da tennis indoor attraverso l’acquisto di nuovi proiettori a sorgente led per l’illuminazione. Partita chiusa con il nuovo codice degli appalti e via libera diretto a vantaggio della Aec Illuminazione Srl. Se ne sono occupati il responsabile unico di progetto Federico Nannurelli e il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. Nel contempo si attende il nuovo piano economico-finanziario della struttura, annunciato il 18 ottobre 2023 dal neo Au Alessandro Campi.