Terni, parco Le Grazie: «Rifiuti e degrado»

Accogliamom la segnalazione di un attento lettore di umbriaOn in merito ad una situazione di degrado cittadino a Terni: «Sono un camminatore, una persona attenta al rispetto delle regole, della natura e dei comportamenti utili a rendere il quieto e ben vivere ancor più quieto e qualificante. Purtroppo, scegliendo di non utilizzare l’auto per raggiungere il centro, mi imbatto in quel pardossale divenire delle cose che fa credere all’animo e all’occhio umano che forse era meglio non svelare l’arcano… Mi faccio meno mistico: passeggiare tra gli alberi del bel percorso che entra nel parco Le Grazie è davvero brutto. Potature a terra tra i tavoli per i pic-nic, cestini ricolmi, immondizia ovunque, a dir poco scoraggiante. Perché tanta inefficienza, tanta trascuratezza, tanto pressappochismo L’immagine é quella di una cittadina non educata al rispetto degli spazi verdi e una mediocrita degli enti preposti al mantenimento degli stessi. Spero si possa fare qualcosa, magari aggiungere dei cestini dove il cittadino abbandona i rifiuti? I nonni mi dicevano di iniziare sempre dalle idee piu semplici, mai banali».

