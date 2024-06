Terni, parco San Carlo: settimane di chiusura. «Così non va»

Non una, non due ma ben tre ordinanze. Con il risultato che l’area verde è ormai off-limits da tre settimane: siamo nell’area di San Carlo, a Terni, ed a segnalare la problematica è chi vive in zona.

Cosa è successo? È stata firmata la prima ordinanza di chiusura dal 31 maggio al 7 giugno per «consentire l’esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza delle piante» del parco. Con tanto di sfalcio dell’erba. Bene. Si arriva al 7 giugno ed ecco la prima proroga fino al 14 giugno in quanto per motivi organizzativi l’operazione è slittata. Finita qua? Negativo. Il 14 giugno c’è un’altra proroga perché «a causa di alcuni imprevisti, tra i quali le condizioni meteorologiche avverse di alcune giornate, si è reso necessario spostare l’esecuzione di alcuni interventi già programmati ad altre date successive». La ‘scadenza‘ attuale è fissata a sabato 22 giugno.

«Ogni settimana rinnovano l’ordinanza – l’sos lanciato da San Carlo – per ulteriori 7 giorni, è stato effettuato taglio d’erba ma non il taglio degli alberi motivo per cui sono stati chiusi. Ma i lavori non vengono fatti e nel frattempo noi residenti siamo costretti a restare a casa o ad andare altrove. Siamo quasi a fine giugno e se continuiamo così li terranno chiusi tutta l ‘estate. Inoltre non c’è luce quindi può essere ritrovo per delinquenti visto che è vero che il cancello è chiuso con lucchetto, ma sono accessibili dai lati del parco». Vedremo se questa sarà la volta buona.