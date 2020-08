Terni, ‘Mi Rifiuto’ in azione a Gabelletta

Il parco di viale Trento ed i giardini – dove c’è un’area giochi per i più piccoli – di strada del Mulino a Gabelletta. È qui che i volontari di ‘Mi Rifiuto’ sono intervenuti giovedì per un doppio intervento di pulizia: in particolar modo è stato trovato un pessimo scenario nel secondo caso.

Siringhe in via dell’Amore

In sette si sono attivati in viale Trento per chiudere l’intervento avviato la scorsa settimana: i tanti rifiuti urbani individuati sono stati presi, differenziati e aggiunti a quelli già raccolti giovedì 30 luglio sul parcheggio del centro geriatrico. Come di consueto sarà l’Asm a recuperarli. ‘Mi Rifiuto’ ha trovato anche alcune siringhe – usate – infisse sul tronco di una pianta in via dell’Amore.

A Gabelletta

Nel pomeriggio altri sei volontari si sono incontrati in strada del Mulino per intervenire sui giardini: «Tante le persone presenti e tanti bambini a giocare su un prato di rifiuti. Veramente oscena – segnala il gruppo – la situazione trovata ma, forse anche peggio dello sporco, l’indifferenza di quanti ritengono che possa essere ‘normale’ dover frequentare giardini sporchi di ogni sorta di rifiuto. Secondo noi, però, è impensabile accettare di far correre e giocare i nostri figli su un prato di plastica e vetro! Perché questi erano, per lo più, i rifiuti presenti in quell’area. E, se è aberrante avere comportamenti irresponsabili nei confronti dell’ambiente che viene quotidianamente devastato da ogni tipo di rifiuto abbandonato senza alcuno scrupolo, allo stesso tempo è fondamentale far aprire gli occhi a chi accetta passivamente e con indifferenza questa situazione». Ad aiutare nell’opera di pulizia anche Luca, Alessio, Camilla e Gabriele (quest’ultimo con il papà), piccoli fruitori dell’area giochi. «Per loro e per tutti i bambini che hanno diritto a fruire di giardini puliti e decorosi, continueremo ad andare nei nostri parchi e nelle aree verdi della città, per portare il nostro esempio e per sensibilizzare grandi e piccini affinché il decoro che tutti cerchiamo e pretendiamo possa passare, innanzitutto, attraverso i nostri gesti e le nostre azioni».