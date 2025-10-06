Cambio della guardia per la FIdapa Bpw Italy: domenica 5 ottobre c’è stato il passaggio delle consegne tra la presidente uscente Ada Spadoni Urbani e quella entrante Maria Clotilde Calisti che sarà alla guida della sezione nel bienno 2025-2027. Un evento «carico di significato, quello svolto presso l’hotel MIralago di Piediluco, perché – spiegano da Fidapa – è stato un momento di condivisione, cambiamento ed esposizione di nuovi progetti».

Ad aprire la giornata, i saluti della presidente uscente che ha espresso apprezzamento alle socie per il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato, ha ricordato le attività che ha realizzato nel biennio di presidenza e ha messo in evidenza il clima cordiale e amicale che lo ha contraddistinto. «Essere presidente per la seconda volta – ha dichiarato Ada Spadoni Urbani – è stata una bellissima esperienza e ne porterò il ricordo sempre con me. Ho tanto affetto e stima nei confronti delle socie, delle amiche presenti, della nuova presidente a cui auguro buon lavoro per mantenere gli ottimi risultati conseguiti dalla sezione che è sempre stata presente sul territorio con le sue attività».

La neo-eletta Maria Clotilde Calisti, visibilmente emozionata per il prestigioso incarico assunto, nel suo intervento, dopo aver ringraziato la presidente per le parole di apprezzamento, ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione e della continuità del percorso. «Ho tante idee e tanti progetti che condividerò non solo con il direttivo – ha spiegato – ma con tutte le socie per approntare progetti sfidanti, che mettano in primo piano le donne artiste, professioniste e manager e siano di supporto alle loro attività per promuovere i valori della Fidapa».

Il consiglio che affiancherà la presidente include Antonella Morganti come vicepresidente, Monia Tittocchia come segretaria, Fabiola Vitale come tesoriera e le consigliere Daniela Borrello Pallotta, Margherita Cirillo, Nerina Grossi, Raffaella Rossi, Francesca Ruozi Berretta, Caterina Tazza, Antonella Veneri, Evilmera Viali Guagliozzi. Revisori dei conti saranno Paola Agabiti Urbani, Elisa Riolo e Simonetta Timpani; young Giulia De Majo. La giornata si è conclusa con una conviviale in cui le socie e le presidenti hanno brindato, augurando lunga vita alla sezione, e con un burraco di beneficenza.