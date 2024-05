Terni, Passeggiata: si rimette mano anche ai tigli. Ordinanza per la pubblica incolumità

«A causa degli interventi di pollarding effettuati nel passato, molti degli esemplari arborei dei filari hanno subito un grave danneggiamento della struttura dei rami, che sviluppandosi determinano un incremento dei carichi che possono innescare i fenomeni di distacco improvvisi». È una delle motivazioni che hanno portato il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a firmare un’ordinanza legata ai giardini pubblici de ‘La Passeggiata’: scatta la potatura straordinaria dell’Afor, seppur fuori ‘stagione’. Ciò avviene durante l’operazione di ripavimentazione dell’anello stradale esterno, ultima fase dell’appalto Pnrr da quasi 800 mila euro.

Bene, cosa è successo? C’è l’ordine per Afor di intervenire subito – da quanto appreso nella mattinata di giovedì – per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità. Si tratta di eseguire «operazioni di potatura sugli alberi di tiglio anche oltre il periodo previsto dall’articolo 12 del regolamento regionale 7 del 17 dicembre 2012». Sì, perché in teoria tale attività sarebbe prevista solo da ottobre a marzo. In alcuni casi ci sarà la potatura ordinaria, in altri straordinaria. L’area interessata è quella che va dall’ingresso lato piazza Briccialdi fino all’ex chiesa del Carmine. «L’unico rimedio per poter mettere in sicurezza i luoghi evitando gli abbattimenti dei soggetti compromessi è quello di effettuare delle operazioni di contenimento delle chiome, al fine di ridurre i carichi e le sollecitazione sui punti d’innesto nei capitozzi». Il responsabile del procedimento è il funzionario tecnico Federico Nannurelli. Viene anche specificato che le alberate che costeggiano via Palatucci, ad una «verifica visiva speditiva condotta da terra», risultano in «condizioni di criticità che interessano il colletto, il tronco ed il castello». Agenzia forestale regionale pronta ad entrare in azione.