Una grande domenica per l’Euro Sport Club in occasione del primo campionato regionale di pattinaggio a rotelle corsa su strada della stagione. Per il gruppo di Alessio Rossi c’è il titolo e la conquista di 18 vittorie. Poi ulteriori podi e piazzamenti.

A festeggiare sono stati per la categoria giovanissimi femminile: Rachele P. 1° class. e Aurora C. 2° class. per la categoria giovanissimi maschile: Matteo C 1° class. Mt. 50 sprint e 150 Mt., 2° class. nella 600 Mt. – Thomas M. 1° class. 600 Mt, 2° class. 150 Mt. e 3° class. nei 50 Mt. – Manuel R. 3° class. 600 Mt. e 4° nei 50 e 150 Mt. per la categoria esordienti femminile: Rebecca R. 1° class. nei 50 Mt, 200 Mt. e 1000 Mt. – Virginia P. 2° class. nei 50 e 1000 Mt. e 4° class. nei 200 Mt. – Mia S. 4° class. nei 50 e 1000 Mt e 5° nei 200 Mt., anche l’ultima arrivata in squadra, Matilda F. si è ben comportata ottenendo il 5° posto nei 1000 Mt e il 6° posto nei 50 e 200 Mt. Per la categoria esordienti maschili: Federico R. anche lui uno degli ultimi arrivati in squadra, 3° classificato nei 50 e 1000 Mt e 4° classificato nei 200 Mt.

Poi per la categoria ragazzi femminile: Marielou M. 1° class. nella 300 Mt sprint e 2° class. nei 3000 a punti – Viola G. 1° class. nei 3000 a punti e 2° class nei 300 Mt sprint. Per la categoria ragazzi maschile: 1° class. Leonardo Q. nella 300 Mt sprint e nella 3000 a punti. Nelle categorie superiori invece 1° class. categoria allievi maschile, un giro sprint e 3000 a punti Andrea F. G. 2° classificato Filippo G., sempre nelle stesse distanze; 3° classificata categoria allievi femminile nelle stesse distanze Chanel R; 1° classificato categoria senior maschile Rossi Alessio per la distanza giro sprint e 5000; 3° classificato Flavioni Daniele nel giro sprint.

Anche nelle categorie master, l’Euro Sport ottiene due titoli regionali con gli atleti Granaroli Cristina e Pacifici Francesco. Prossimo appuntamento sarà il campionato regionale pista, che si svolgerà non appena l’impianto ternano verrà consegnato alla società.