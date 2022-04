Euro Sport Club Terni, pattinaggio artistico: pioggia di vittorie

Tanti podi e posizionamenti per le giovanissime atlete dell’Euro Sport Club Terni impegnate di recente nel pattinaggio artistico. Numerose le medaglie arrivate nei trofei regionali federali e della Uisp.

I risultati

In particolar modo le giovani si sono messe in evidenza nel trofeo Lazio, dove hanno partecipato oltre 1.500 atleti provenienti da molte società e dove la selezione è altissima. In terra laziale Viola Piacenti e Vera La Gatta si sono classificate al primo posto nelle rispettive categorie; Chiara Cremonesi, Giulia Catozzi e Giulia Galassini hanno invece concluso al secondo posto. Al trofeo federale Umbria Chiara Cremonesi, Caterina Boresti, Viola Piacenti, Elena Bruschini, Viola Venturi, Matilde Bianchi, Giulia Catozzi e Giorgia Frizzi hanno trionfato nelle rispettive categoria. Melissa Presti, Aurora Pepi, Vera Alessandrelli, Noemi Caroli, Greta Cardinali e Vera La Gatta 2°; Noemi Piacenti 3°. Infine la competizione Uisp dove Viola Piacenti ha vinto nella sua categoria, mentre Chiara Cremonesi e Federica Giannotta sono giunte 2°.