Terni: paura lungo il Nera a San Martino. Donna tratta in salvo

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì in zona San Martino, lungo il corso del fiume Nera a pochi passi dal Foro Boario. La squadra Volante della questura di Terni, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione relativa ad una donna che minacciava di togliersi la vita, sembra perché provata da problematiche personali. Il personale del 115 si è attivato calando in acqua il gommone e, proprio in quel momento, gli operatori della Volante hanno individuato la donna – 41enne di nazionalità italiana – lungo le sponde del Nera, con i piedi in acqua. Dopo averla raggiunta, l’hanno tranquillizzata, messa al sicuro e affidata alle cure del 118. Lieto fine per una situazione che ha fatto temere il peggio.

Condividi questo articolo su