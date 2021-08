Terni, via Garibaldi: «Comune smetta di far finta di niente»

«L’amministrazione la smetta di fare finta di niente e si occupi della città, che cade a pezzi, nella più totale indifferenza. Intervengano finalmente e diano risposte ai cittadini che le chiedono e che non ne possono più di essere ignorati e presi in giro». L’attacco è del consigliere comunale Alessandro Gentiletti (Senso Civico) e riguarda via Garibaldi, una delle principali vie del centro cittadino: il mirino è sul decoro e le condizioni generali dell’area.

«Colpa di quelli di prima»

«Colpa di quelli di prima. È più di un anno che i commercianti, i ristoratori e i residenti – la critica – chiedono all’amministrazione di mettere in sicurezza la via e restituirle il decoro che merita. Quelli che hanno governato negli ultimi tre anni li hanno completamente ignorati. Quelli che governano adesso vogliono continuare a far finta di niente? A essere come quelli di prima? La pavimentazione dissestata in via Garibaldi è pericolosa e inaccettabile. Si tratta di una via centrale della vita ternana, di valore storico oltre che frequentata da persone di tutte l’età, dove ci sono attività che pagano le tasse – conclude – e gli stipendi della giunta più costosa degli ultimi anni».