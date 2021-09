Terni, pedone investito fra via Battisti e via Tito Oro Nobili

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì all’altezza dell’incrocio fra via Battisti e viale Tito Oro Nobili, a Terni. Un uomo di circa 65 anni – C.A. le sue iniziali – è stato investito da un’autovettura Toyota Aygo condotta da un giovane di 22 anni. Il pedone, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale in ‘codice giallo’: avrebbe riportato lesioni, in particolare ad una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Fisiologici i disagi per la viabilità della zona.

Condividi questo articolo su