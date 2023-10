Terni, pendenze verso il Comune e fermi auto: «Centinaia di famiglie coinvolte»

L’allarme lo lancia il capogruppo del Pd Francesco Filipponi e riguarda gli avvisi di pagamento per pendenze pregresse verso il Comune di Terni. Il mirino è in particolar sulle autovetture.

Il problema auto



«In questi giorni centinaia di famiglie ternane stanno ricevendo avvisi di pagamento, relativi a pendenze pregresse verso l’amministrazione comunale. Purtroppo gli avvisi contengono – le parole dell’esponente Dem – anche fermi amministrativi per le autovetture, in alcuni casi questi ultimi riguardano famiglie con una sola autovettura e con soggetti con disabilità nel nucleo familiare. Occorre oltre a rendere edotti i soggetti interessati della possibilità concreta di rateizzazione, anche lavorare per la sospensione del fermo amministrativo dopo il pagamento delle prima rata, di fronte a necessità familiari oggettive. Serve anche un lavoro sull’impatto che potrà avere la riforma fiscale in discussione in Parlamento, rispetto alla possibilità di agire su sanzioni ed interessi moratori. Come gruppo consiliare daremo il nostro contributo per fare proposte concrete, al fine di aiutare i cittadini ad avere un rapporto economico corretto con l’amministrazione comunale, il quale li possa agevolare nel disbrigo dei pagamenti e delle pratiche amministrative».