Consueto appuntamento nelle piazze italiane con l’azalea della ricerca, l’iniziativa – quest’anno compie 40 anni – a firma della fondazione Airc per la ricerca sul cancro con l’obiettivo di sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie con maggior efficacia per i tumori che colpiscono le donne. Volontari in azione anche a Terni per la distribuzione delle piante al costo di 18 euro.

Condividi questo articolo su