«Cessate il fuoco in Palestina ed Ucraina». Questo il messaggio – l’iniziativa è andata in atto in diverse città italiane – lanciato sabato pomeriggio a Terni in occasione della manifestazione promossa dalla rete ‘Terni per la pace’: il via alle 18 da piazza Buozzi, quindi il passaggio per le vie del centro e l’arrivo di fronte alla prefettura.

