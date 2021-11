Giochi Passeggiata, l’sos di una cittadina

Lo stato delle attrezzature ludiche per i bimbi nei parchi e nelle aree verde cittadine, tema sempre attuale tra problematiche e sostituzioni varie. Una lettrice di umbriaOn segnala una situazione non ottimale al parco ‘La Passeggiata’: «Questo è lo stato del cesto che sta al centro dei giochi in passeggiata. Pensate quando un bambino piccolo si avvicinasse e dovesse essere urtati fa ferro e viti. Ci vorranno sì e no 10 euro per ripararlo: questo è il bene che il nostro Comune vuole ai nostri bambini», l’amara constatazione.

