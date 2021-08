Terni, giochi e parchi: gara a ditta campana con ribasso al 40%

di S.F.

Il 30% delle strutture è in condizioni di degrado e va sostituito. La stima dei mesi scorsi della direzione lavori pubblici/manutenzioni del Comune di Terni riguardava le attrezzature ludiche e gli arredi urbani in parchi e giardini pubblici: palazzo Spada ha completato l’iter di gara per l’installazione di nuovi giochi in sostituzione di quelli danneggiati e la realizzazione di pavimentazioni anti trauma. Se ne occuperà una ditta di Frigento – Avellino -, la Savino Fortunato di Savino Palma. Il ribasso offerto supera il 40%.

L’aggiudicazione provvisoria

L’iter si è svolto con una procedura negoziata con invito da parte dell’amministrazione di cinque soggetti. Solo in due hanno risposto e la ditta campagna si è aggiudicato – per ora è il primo step, per l’efficacia servono ulteriori controlli come da prassi – l’appalto con un ribasso del 40,10% rispetto al valore a base d’asta di 103 mila 538 euro: ne esce un importo definitivo di aggiudicazione di poco superiore ai 75 mila euro considerando anche i costi della sicurezza ed i relativi oneri.

Le aree coinvolte

Tra le aree citate nei documenti di gara – la somma complessiva a disposizione era quantificata in 150 mila euro – ci sono anche Lungonera Savoia, via Aleardi, via Pascarella, via della Palme, il parco Secci, via Brodolini, via Mola di Bernardo, via Ippocrate, via Papa Benedetto III°, viale Trento, via Pascarella, via del Mulino e Collerolletta.