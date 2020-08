Petrux verso l’Austria: «Restiamo positivi»

La delusione di Brno è alle spalle, ora per Danilo Petrucci è tempo di concentrarsi sul Red Bull Ring di Spielberg. Nel weekend c’è la tappa austriaca del mondiale e in casa Ducati la parola d’ordine è riscatto.

IL 12° POSTO DI BRNO

«Restiamo positivi»

Si tratta di una pista reintrodotta in calendario nel 2016 e che, dal 21 al 23 agosto, ospiterà un’altra prova in questo particolare anno per via del covid-19. Il ternano vuol voltare pagina: «La gara di Brno – sottolinea – è stata deludente perché sinceramente pensavo di ottenere un risultato migliore, soprattutto dopo le buone qualifiche del sabato. Stiamo faticando a trovare il feeling con questi pneumatici e siamo stati poco costanti durante tutto il fine settimana. Dobbiamo cercare di restare positivi e soprattutto lavorare sodo per cambiare questa dinamica. L’unico obiettivo che mi pongo per il Gp d’Austria è quello di migliorare in ogni turno, per arrivare ad avere buone sensazioni per la gara. Se continueremo a lavorare con impegno, il nostro momento arriverà».