Terni, fiducia Petrux per Brno: «Sto bene»

Dalla Spagna alla Repubblica Ceca a caccia del riscatto. Tempo di tornare in pista per Danilo Petrucci nel weekend: ad attenderlo c’è il circuito Masaryk di Brno. Il 29enne ternano è ottimista.

PETRUCCI DAL 2021 ALLA KTM

L’obiettivo post Jerez

Il 9 della Ducati è 14° in campionato con 7 punti: a pesare in primis è la scivolata in Andalusia che lo ha costretto al ritiro. Ora c’è un tracciato che lo ha sempre – miglior piazzamento il 6° posto del 2018 a bordo della Pramac – visto concludere nei primi dieci: «Questi tre gran premi – le parole del ternano – potranno essere fondamentali per capire se riusciremo ad essere competitivi su tutti i circuiti. Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara di Brno per eliminare quella sensazione spiacevole lasciata dalla caduta di Jerez. Tutte le informazioni assimilate nelle prime due gare ci serviranno per poter iniziare bene questo fine settimana con alcuni aspetti già chiari. Fisicamente – termina – mi sento bene e sono fiducioso di poter ottenere un buon risultato».