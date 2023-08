Terni piange l’artista Nedo Onofri, scomparso a 87 anni

Pittore, restauratore, decoratore. Capace con la sua arte di valicare i confini nazionali. Terni perde Nedo Onofri, scomparso lunedì all’età di 87 anni. Originario di San Gemini, lascia la moglie e le due figlie. Le opere pittoriche di Onofri – famosi i suoi cesti di fiori – sono esposte in gallerie e collezioni private in Italia e all’estero. Era entrato in bottega a 12 anni e da allora viveva della sua arte, ma anche delle sue grandi qualità di restauratore e decoratore: centinaia i cantieri seguiti nel corso degli anni nel Ternano. I funerali si terranno mercoledì mattina nel duomo di Terni.

