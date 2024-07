Terni, piano alienazioni: stop al terreno per la Ternana

di S.F.

Il terreno in origine destinato alla Ternana per la realizzazione del centro sportivo, l’ex sede della Croce rossa italiana in via Trevi e l’ex centro sociale Valenza di via Ippocrate. Sono le tre principali novità approvate dal Comune di Terni per la modifica al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente.

DICEMBRE 2023, IL TAR CHIUDE LA CONTESA: ANNULLATI GLI ATTI SULLA VARIANTE GIOGLIO

Partiamo dalla maxi area da 73.660 metri quadrati tra strada del Gioglio e strada di Santa Maria La Rocca che, per anni, è stata al centro dell’attenzione in quanto prescelta dalla Ternana e dal Comune per la costruzione del centro sportivo rossoverde. Era nel piano delle alienazioni per una cifra di 377.797 euro proprio per la procedura sviluppata, poi la sentenza del Tar Umbria ha messo la parola fine alla vicenda. Risultato? «Si rende necessaria in quanto, con nota del 26 marzo 2024, la Ternana Calcio ha dichiarato di non avere più interesse ad acquistare l’area di proprietà del Comune». Via dal piano. Inevitabile.

DICEMBRE 2023, EX SEDE CRI: ASTA DESERTA

Ad essere escluso dalla possibilità di alienazione (valore 116.660 euro) è anche il fabbricato ex Cri di via Trevi 116/N. L’ultima gara andata deserta è dello scorso dicembre e considerando «l’esigenza espressa da parte dell’associazionismo di sedi sociali sul territorio, si ritiene opportuna l’esclusione dell’immobile dall’alienazione al fine di renderlo disponibile quale sede associativa da assegnare tramite bando pubblico». C’è poi un’altra novità interessante.

EX CENTRO SOCIALE VIA IPPOCRATE: ASTA DESERTA

C’è l’eliminazione dell’ex centro sociale di Valenza in via Ippocrate dal piano delle valorizzazioni. Motivo? Il recente tentativo di concessione andato a vuoto nelle scorse settimane. «La destinazione dell’immobile verrà definita con successivi atti». C’è invece un’aggiunta tra i nuovi immobili inserire tra le alienazioni: è quello in via delle Terre Arnolfe 46/G (225 metri quadrati commerciali): «In passato è stato sede di associazioni, attualmente è inutilizzato e necessita di interventi di ripristino della funzionalità conseguenti alle rilevanti infiltrazioni di acqua piovana in copertura». C’è una manifestazione di interesse ed il valore è di 105 mila euro atteso per il 2024. Vedremo.