Terni: asta deserta per l’ex sede CRI di via Trevi

Altro tentativo di alienazione a vuoto da parte del Comune di Terni. Mercoledì mattina è stata sancita l’asta deserta per l’ex sede della Croce rossa italiana in via Trevi, nel quartiere di borgo Bovio: nessuno si è fatto avanti per l’acquisizione – 116.660 euro – dell’immobile da 138 metri quadrati di superficie coperta e 150 mq scoperti. L’edificio è stato dichiarato di interesse culturale nel 2013 dal ministero e risulta essere stato costruito negli anni ’20. Se ne riparlerà nel 2024. L’appuntamento è stato presieduto dal funzionario con alta professionalità Luca Tabarrini alla presenza del dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista.