Parco Rosselli, piano caratterizzazione: via a ‘studio’ terreno

Ci è voluto un po’ di tempo a causa della mancanza di fondi ma ora, a distanza di mesi dall’aggiudicazione efficace del servizio, il lavoro è iniziato. Mercoledì mattina è scattato il piano di caratterizzazione all’interno del parco Rosselli, chiuso dal marzo 2015 dopo la messa in sicurezza di alcuni alberi ed il potenziale inquinamento del terreno. In azione ci sono la Ars Chimica di Città della Pieve e la GIaeXploring sas di Pretoro, in provincia di Chieti. L’importo contrattuale è superiore ai 70 mila euro.

PIANO CARATTERIZZAZIONE PARCO ROSSELLI, L’AGGIUDICAZIONE

IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE: I DETTAGLI DI COSA ACCADE

Focus sul terreno

Lunga chiusura come nel caso del parco ‘Galigani’ di Cardeto, ma per motivi diversi: «Il parco Rosselli è purtroppo chiuso da anni – sottolineano l’assessore all’urbanistica Leonardo Bordoni e la collega all’ambiente al verde pubblico Benedetta Salvati – da quando nel 2014/2015, a seguito della messa in sicurezza di alcune alberature venne alla luce il potenziale inquinamento del terreno sottostante. Finalmente sono ora disponibili i fondi per effettuare gli interventi di verifica, tramite il piano periferie e così la società incaricata ha iniziato oggi a sondare il terreno, anche all’esito della conferenza dei servizi tra i diversi enti interessati che è stata convocata per definire la vicenda». Terminato il lavoro «si potrà decidere come intervenire per l’eventuale bonifica e poi procedere con la progettazione della riqualificazione del parco». L’obiettivo – concludono – «resta quello di restituire ai cittadini un’area verde fondamentale per il quartiere che per troppo tempo è rimasta chiusa, ma di farlo quando ci saranno tutte le condizioni per la sicurezza, un po’ come è accaduto per la parte storica del parco delle Grazie». Saranno effettuati sondaggi a carotaggio continuo, prove in situ, campionamenti, analisi chimiche, fisiche e microbiologiche per definire la potenzialità contaminante del materiale antropico presente e lo stato di contaminazione delle matrici ambientali.