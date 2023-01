Terni, piazza Dalmazia: «Ecco il primo shop automatico a basso impatto ambientale»

Pubbliredazionale

Taglio del nastro, sabato 28 gennaio alle ore 16 in piazza Dalmazia a Terni, per il nuovo spazio ‘Venturi Vending in piazza’. la storica azienda ternana fondata da Luciano Venturi, supportato oggi dai figli, nel corso del tempo ha saputo conquistare e consolidare il proprio spazio nel mercato della distribuzione automatica, in particolare del centro Italia. Oggi apre quello che viene definito dalla stessa azienda, «il primo shop automatico a basso impatto ambientale e con un interior orientato alla condivisione della salvaguardia ambientale cittadina. Colori che mangiano lo smog, macchinari di ultimissima generazione in classe A++, prodotti bio, filiera corta, gluten-free, impacchettamento per lo più compostabile». Il progetto di allestimento è interamente curato da Lo Zoo di Simona insieme a Luca Antonelli: murales, luci a led, secchio ingegnerizzato per la raccolta differenziata (in cartone), finiture di resine all’acqua, piccoli pezzi di design in immagine coordinata. Nel negozio è presente la connessione wi-fi, la videosorveglianza a distanza, le prese usb a disposizione degli utenti. «Si aggiunge così un posto più curato, al centro di Terni, che sì è attività commerciale, ma è fatto con cura e amore nei confronti di Terni che merita di essere amata, ancora di più con l’avvicinarsi degli eventi di San Valentino, patrono mondiale di qualsivoglia forma d amore. Per l’inaugurazione di sabato pomeriggio sarà offerto un ‘cappuccino XL guarnito’ a tutti i partecipanti».