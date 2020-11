Terni, Piazza delle mamme e dei papà: «Polemica squallida»

Un argomento che continua ad essere al centro dell’attenzione della Lega. E la polemica continua: a scendere in campo per l’intitolazione di una piazza alle figure materna e paterna sono i parlamentari della Lega Simone Pillon, Valeria Alessandrini, Stefano Lucidi, Virginio Caparvi e Balbara Saltamartini.

ALCUNI ‘NO’ ANCHE DA ESPONENTI DELLA MAGGIORANZA

LA POLEMICA SUL TENTATIVO LEGHISTA

«Polemica strumentale»

I parlamentari leghisti esprimono «pieno sostegno all’iniziativa dei consiglieri comunali della Lega di Terni che hanno presentato un atto di indirizzo per intitolare una piazza a ‘mamma e papà’. Troviamo la polemica che si è scatenata strumentale e a tratti squallida». Poi l’attacco: «La sinistra e i loro alleati continuano a scagliarsi contro l’istituzione ‘famiglia’ ritenendola un concetto ormai superato e ‘medievale’. Da sempre ci siamo battuti e sempre continueremo a batterci per rimettere la famiglia al centro dell’azione politica, favorendo iniziative attraverso le quali riscoprire i valori fondanti della nostra società e il ruolo fondamentale della figura della mamma e del papà nel percorso di crescita educativa, personale e sociale dei bambini. Si accusa la Lega di ‘pensare solo a queste cose in tempo di Covid’ quando sono stati proprio loro a far perdere tempo prezioso al Parlamento a discutere della legge Zan. La polemica della sinistra è chiaramente strumentale, poiché la proposta dei consiglieri della Lega è stata depositata nel mese di luglio scorso e perché inserita nel quadro di una serie di iniziative intraprese dal Comune di Terni per sostenere famiglie povere e anziani piegati dalla crisi economica e sociale scaturita dalla pandemia. Probabilmente, se avessimo deciso di intitolare una piazza a ‘genitore1 e genitore2’ la sinistra e i loro alleati sarebbero stati tutti d’accordo. Basta con queste polemiche inutili, squallide e strumentali». Per quanto si proseguirà?