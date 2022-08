Terni, piazza dell’Olmo: la tromba d’aria costa oltre 41 mila euro

Un nubifragio ed una ‘tromba d’aria distruttiva’ da oltre 40 mila euro. Tanto sono costati a palazzo Spada gli eventi atmosferici che, mercoledì 27 luglio, hanno creato notevoli problemi in particolar modo in piazza dell’Olmo, in centro città: l’amministrazione ha approvato il ‘conto’ economico dei lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza tutta l’area. Comprese le opere per lo smontaggio di parte della tensostruttura ed il check delle alberature.

Il conto

Perché si è fatto? Semplice, perché il consiglio comunale dovrà riconoscere la spesa e regolarizzarla. Tutto a causa del distacco della massa legnosa della chioma degli olmi monumentali e il danneggiamento della tensostruttura: nel dettaglio la demolizione è costata 8.500 euro, la verifica strumentale sulle alberature 21.050 euro, il check tecnico ingegneristico della stabilità della tensostruttura rimasta in piedi 5 mila euro. Poi l’Iva e gli imprevisti per il 10% sul totale. La cifra definitiva è dunque di 41.175 euro. Sul posto intervennero a stretto giro i vigili del fuoco e la protezione civile comunale.