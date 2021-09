Terni, piazza Duomo: defibrillatore per i cittadini e test gratuiti

Un defibrillatore automatico esterno a disposizione di tutta la cittadinanza. L’inaugurazione c’è stata sabato pomeriggio in piazza Duomo, a Terni, nell’ambito della seconda edizione di ‘Vita nelle tue mani’ alla presenza del vescovo Giuseppe Piemontese, di don Alessandro Rossini, del presidente della fondazione Carit Luigi Carlini e di Gino Venturi, project manager di ‘Progetto Vita Terni’ con Marisol Flores. L’iniziativa è poi proseguita con la possibilità di effettuare gratuitamente il test glicemico, la misurazione della pressione, il controllo del colesterolo e l’elettrocardiogramma; a ciò si sono aggiunte le esercitazioni con manichini nel messaggio cardiopolmonare e le manovre di disostruzione. All’iniziativa hanno collaborato FarmaciaTerni, Usl Umbria 2, il 118, AmbuLAIFE, Cri Avigliano Umbro, il Corpo infermiere volontarie di Terni, il servizio civile Adoc nel cuore e Pandora Aps.

La sicurezza in più e il particolare contesto

«Questo è soltanto – il commento di Carlini – il primo tassello di un progetto interessante che noi porteremo avanti cercando di rendere ai cittadini una disponibilità per qualsiasi situazione di emergenza. C’è anche l’idea del defibrillatore che può viaggiare su un drone. Bene anche la formazione: so che sono quasi 1.000 ormai i soggetti formati per l’utilizzo, inutile avere l’apparecchiatura ad alta tecnologia se poi non c’è l’operatore giusto». L’inaugurazione è avvenuta in un contesto curioso considerando che proprio in quei minuti una giovane coppia si stava sposando in cattedrale: «Grazie a chi ha ideato e finanziato tutto ciò», le parole di Piemontese. «Ci troviamo nell’atrio dell’oratorio San Gabriele dell’Addolorata, qui passano molti giovani e famiglie per la vita parrocchiale: un luogo che richiama l’idea della vita, poi c’è un matrimonio in corso con la consacrazione di un amore. Una proiezione verso la vita, la stessa cosa che vuol sottolineare il defibrillatore». Venturi ha messo in evidenza come ci sia il desiderio «per far sì che una gran parte della popolazione possa intervenire in modo adeguato e tempestivo in caso di arresto ardiaco improvviso. Abbiamo già fatto molte iniziative con abilitazione di centinaia di persone all’utilizzo».